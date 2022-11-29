Sırt Çantası Nasıl Yıkanır? Sırt Çantası Makineye Atılır Mı, Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Sırt çantası nasıl yıkanır, temel ihtiyaç malzemelerimizi taşımamıza kolaylık sağlayan sırt çantasının bakımı unutulmamalıdır. Daha uzun ömürlü olması için temizliğine dikkat edilmelidir. Sırt çantasının temizlenmesine ihtiyaç duyuluyorsa elbette en kestirme yol çamaşır makinesine atmak olacaktır. Fakat her sırt çantası makineye atılmayabilir. Çamaşır makinesinde yıkama küçük ve günlük çantalar için uygun olsa da büyük çantalar için uygun değildir. Sırt çantası nasıl yıkanır? Sırt çantası makineye atılır mı, kaç derecede yıkanır sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

Sırt Çantası Nasıl Yıkanır?

Sırt çantası gün içerisinde koşuştururken ihtiyaç duyulan malzemelerimizi taşımamızda yardımcı olmaktadır. Böylece kirlenen çoğu sırt çantaları normal deterjan kullanarak çamaşır makinesinde yıkanabilmektedir. Fakat bazıları yapıldıkları malzemeden dolayı elde yıkanmaktadır. Sırt çantasının üzerindeki etikete bakılarak nasıl yıkanması gerektiğini görebiliriz. Sırt çantasının üzerindeki kirler temizlendikten sonra makine veya elde yıkama yapılabilir.

Sırt Çantası Makineye Atılır Mı

Sırt çantasını yıkayabilmek için öncelikle üzerindeki etikete bakılmalıdır ve sonra etiket üzerindeki talimat doğrultusunda yıkanmalıdır. Fakat çoğu sırt çantası normal deterjanla çamaşır makinesinde yıkanabilmektedir. Genellikle küçük ve günlük sırt çantaları makineye atılmaktadır. Büyük çantalar elde yıkanmaktadır.

Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Etiketi kontrol edin

Sırt çantası yıkarken öncelikle etiketini kontrol etmelisiniz. Etiket üzerinde çantanın yıkanıp yıkanamayacağına; yıkanırsa hangi koşullarda yıkanması gerektiğinin bilgileri bulunmaktadır.

Çantanın tüm ceplerini kontrol edin ve ayrıştırın

Çantanızı yıkamadan önce tüm ceplerini boşalttığınızdan emin olun. Eğer çantanızın üzerinde çıkarılabilir metal kısımlar varsa bunları da çantadan ayırmak gerekmektedir.

Silkeleyin ve büyük kirlerden arındırın

Sırt çantanızı makinede yıkamadan önce görülen kirleri çıkarmalıyız. Eğer üzerinde büyük çamur gibi kirler varsa yıkamadan önce fırçayla temizlemelisiniz.

Talimatlara uyarak yıkayın

Sırt çantası üzerindeki talimatta makinede yıkanır ibaresi varsa sırt çantasının tüm fermuarlarını açarak ters çevirin. Daha sonra çamaşır torbasına ya da bir yastık kılıfına koyarak (fermuarların ve iplerin makinenin içinde sıkışmasını önlemek için) makine çalıştırılmalıdır. Çamaşır makinesini düşük sıkma devrinde soğuk yıkama yapılmalıdır. Yüksek ısı ve yüksek sıkma devri çantanın özelliklerine zarar verebilir.

Çantanızı kurutun

Çamaşır makinesinin yıkama işlemi bittikten sonra çantayı oda sıcaklığında kurumaya bırakmak yeterli olmaktadır.