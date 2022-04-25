Sırt çantasından 800 bin lirayı böyle çaldı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki kişinin daha önceden de benzer suçlardan polise geliş kaydı bulunan İsmail Y.(50) olduğunu tespit etti.Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelinin daha önceden 32 kez suç kaydı olduğu ortaya çıktı.