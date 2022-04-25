Fatih'te çantasından 50 bin Euro yaklaşık 800 bin lirası çalınan A.B. Polise gidip çalıştığı şirkete ait olduğunu söylediği paranın çalındığını bildirerek yardım istedi.
Sırt çantasından 800 bin lirayı böyle çaldı | Video
Olayla ilgili soruşturma açan polis, hırsızlık anının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti.
Görüntülerde müşteri A.B.'yi uzun süre takip eden şüphelilerin, bankaya gireceği esnada hızla yanına yaklaştıkları, daha sonra sırt çantasını açarak içinden 50 bin euro'yu çalarak hızla uzaklaştıkları görüldü.