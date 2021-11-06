Sis bulutları, İzmit Körfezi’ni kaybetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ve Kocaeli Valiliği tarafından vatandaşlardan tedbirli olmaları istenen sisli ve puslu hava, sabah saatlerinde Kocaeli genelinde etkili oldu.

Özellikle İzmit Körfezi üzerinde etkili olan sis bulutları, yüksek noktalardan bakıldığında Denizin üzerini kapayarak görülmesini engelledi.

Osmangazi Köprüsü sisle beraber etkileyici bir manzaraya büründü

Sabah saatlerinde denetime çıkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Çevre Kontrol ve Deniz Uçağının pilotu, İzmit Körfezi'nin üzerini kaplayan o bulutları hem fotoğrafladı, hem de videosunu çekti. Sis bulutları özellikle Osman Gazi Köprüsü üzerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.