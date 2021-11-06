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Giriş Tarihi: 6.11.2021 13:31 Son Güncelleme: 6.11.2021 14:43

Sis bulutları, İzmit Körfezi’ni kaybetti

ABBAS ÇAKAR
Sis bulutları, İzmit Körfezi’ni kaybetti

Kocaeli İzmit Körfezi, sabah saatlerinde oldukça etkili olan sis bulutları arasında kayboldu.  Körfezi adeta kaybeden sis bulutları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Çevre Kontrol ve Deniz Uçağı tarafından görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ve Kocaeli Valiliği tarafından vatandaşlardan tedbirli olmaları istenen sisli ve puslu hava, sabah saatlerinde Kocaeli genelinde etkili oldu.

Özellikle İzmit Körfezi üzerinde etkili olan sis bulutları, yüksek noktalardan bakıldığında Denizin üzerini kapayarak görülmesini engelledi.

Osmangazi Köprüsü sisle beraber etkileyici bir manzaraya büründü

Sabah saatlerinde denetime çıkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Çevre Kontrol ve Deniz Uçağının pilotu, İzmit Körfezi'nin üzerini kaplayan o bulutları hem fotoğrafladı, hem de videosunu çekti. Sis bulutları özellikle Osman Gazi Köprüsü üzerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Sis bulutları, İzmit Körfezi’ni kaybetti
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