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Giriş Tarihi: 20.12.2021 00:40

Sis etkili olunca göz gözü görmez oldu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Sis etkili olunca göz gözü görmez oldu

Kırıkkale'de yoğun sis ve kar yağışı karayolu trafiğini olumsuz yönde etkiledi.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve sis nedeniyle Kırıkkale- Kayseri karayolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olası kazaların yaşanmaması için yollarda güvenlik tedbiri aldı.

Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Kırşehir karayoluna yaklaşık bir saat araç gönderilmedi. Yollarda özel idare ekiplerince yapılan kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından araçlara izin verildi. Kırıkkale-Kırşehir karayolu Keskin ilçe yakınlarında yollardaki görüş mesafesi kimi noktalarda 10 metreye kadar düştü. Araçlar sis ve dörtlü farlarını yakarak karayolunda güçlükle ilerledi. Kar yağışının tekrar etkili olması durumunda güzergahlarda polis ve kar temizleme ekiplerinin hazır bulundurulacağı belirtildi.

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Sis etkili olunca göz gözü görmez oldu
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