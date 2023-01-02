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Giriş Tarihi: 2.1.2023 09:00 Son Güncelleme: 2.1.2023 09:07

Sis hava trafiğini aksattı: Uçaklar Sabiha Gökçen'e inmedi

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımı da aksadı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 22 uçak İGA İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Sis hava trafiğini aksattı: Uçaklar Sabiha Gökçen’e inmedi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir" denildi. Pistin kapalı olduğu sürede şu an kadar 22 uçak İGA İstanbul Havalimanı'na iniş yaparken önümüzdeki dakikalarda 9 uçağın daha yönlendirilmesi bekleniyor.

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Sis hava trafiğini aksattı: Uçaklar Sabiha Gökçen'e inmedi
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