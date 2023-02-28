Haberler Yaşam Haberleri Sis İstanbul’u esir aldı! Boğaz sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
Giriş Tarihi: 28.2.2023 19:08 Son Güncelleme: 28.2.2023 19:14

Sis İstanbul’u esir aldı! Boğaz sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul’da sıcak geçen günlerin ardından havaların aniden soğuması ile sis oluştu. İstanbul Boğazı, sis kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift taraflı gemi trafiğine kapatıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sis İstanbul’u esir aldı! Boğaz sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Ani hava değişikliği nedeniyle İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Kentte sabah erken saatlerde başlayan yoğun sis, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ile Ortaköy'den Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini gösterdi. Yoğun sis, Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri ile Büyükçekmece'de de yer yer etkili oldu.

Boğaz ile diğer bölgelerde görüş mesafesi düşerken bazı vapur seferleri de iptal edildi. İstanbul Boğazı'nda, sis kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiği saat 10.27'den itibaren çift taraflı geçici askıya alındı. Sis İstanbul genelinde etkili olunca görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte de etkisini gösterdi. Sürücüler sis nedeniyle daha yavaş ve dikkatli seyrettiler.

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Sis İstanbul’u esir aldı! Boğaz sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
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