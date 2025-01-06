Sis ve gizli buzlanma faciası 3 ölü 6’sı ağır 21 yaralı

Kırşehir'de dün sabah sera işçilerini taşıyan Mustafa H.'nin kullandığı servis minibüsü, sis ve gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak Mehmet D. ve Hüsnü Ç.'nin kullandıkları otomobillerle çarpıştı.Kazada servisteki sera işçilerinden Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan, Sabreen Ali Muhammed ile Hüsnü Ç. yönetimindeki otomobilde bulunan Murat Adıyaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Yaralanan 21 kişi ise ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi alan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 6 yaralının durumunun ağır olduğunu söyledi.Vali ayrıca, işçi minibüsünde bulunanların tamamının, Kırşehir'de ikamet kaydı bulunan Irak uyruklular olduğunu da ifade etti.