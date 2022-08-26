Şişe fırlatıp havaya ateş açmıştı! O şehir eşkıyası sınır dışı edilecek…

İstanbul'da İran uyruklu maganda S.T, yaşadığı lüks rezidans dairesinden aşağıya şişe fırlattı ve aracıyla seyir halindeyken silahla havaya ateş açtı. Görüntüleri marifetmiş gibi sosyal medya hesabından paylaşan şehir eşkıyası maganda S.T., Kartal Kordon Boyu Mahallesi'nde ikamet ettiği lüks rezidans dairesinde yakalanarak gözaltına alındı.Silahın U.Ş. isimli kişiye ait olduğu belirlendi. U.Ş'de Pendik İlçesi'ne bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yakalandı. U.Ş. "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İran uyruklu maganda S.T. hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.