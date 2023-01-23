Şişede durduğu gibi durmadı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Kayapa Göleti civarındaki piknik alanında alkollü bir kişi, 10 metrelik vincin sepetine bindi. Vinç en tepe noktasına çıktığında, diğer alkol alan şahıslara "Komşular afiyet olsun" diyerek seslenip elindeki alkol şişesini gösterdi. Bu hareket üzerine diğer alkol alan kişiler de vinçteki kişiyi alkışlamaya başladı. Bir süre sonra belinden tabanca çıkaran sepetteki maganda, bir yandan alkol almaya çalışırken diğer eliyle de tabancayla 14 el ateş etti. Şarjörü boşaldığında "Hani yok mu alkış?" diye tekrar seslenen maganda, alkollü kişilerce bir kez daha alkışlandı. Sosyal medyada yayılan görüntülere kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. İHA