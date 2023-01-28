Haberler Yaşam Haberleri Şişelerce kaçak alkolle yakalandı
Giriş Tarihi: 28.1.2023 09:27

Şişelerce kaçak alkolle yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda onlarca şişe kaçak alkol ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Şişelerce kaçak alkolle yakalandı

Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Rami Cuma Mahallesi'nde bir adreste sahte içki ve kaçak alkol satışı yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 16 adet sarı renkli cam şişe içerisinde alkol, 31 adet beyaz renkli cam şişe içerisinde alkol, 12 adet 0.5 miligramlık pet şişe içerisinde şeffaf renkli alkol, iki malt aroması, bir anason yağı, dört adet tüp şeklinde alkol testinde kullanılan madde ve bir adet pipet şeklinde alkol testinde kullanılan madde ele geçirildi. N.Ç. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
Üç aşamada büyük LGBT tehlikesi... Dr. Mustafa Merter: Bu herifler tehlikeyi göremiyorlarsa…
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması
SAS Holding vurgununda dudak uçuklatan rakam! Sistem böyle kurulmuş!
Gurbetçi aile kiracı şoku! karşılaştıkları manzarayla şaşkına döndüler
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'Yeter söz milletindir' sloganı tepkisi: CHP bizi taklit ediyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkanlarına çarpıcı mesaj: Akşener’i kızdıracak diyalog...
Umudun ve azmin adı doktor ‘Anıl’
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişelerce kaçak alkolle yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA