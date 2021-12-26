Şişelere doldurup satacaktı... Yakalandı ve tutuklandı

Yılbaşı öncesi artan sahte içkiden ölümleri engellemek için seri operasyonlarını sürdüren İstanbul Emniyeti; Esenler Kemer Mahallesi'nde sahte içki imal edilen ve satılan bir adrese baskın yaptı. L.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Adreste 56 şişe içeresinde 86 litre sahte içki, doldurulmaya hazır 76 boş içki şişesi ve sahte içki imalatında kullanılan 1 kilo 250 gram kimyasal madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen L.T. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.