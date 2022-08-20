Şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti! Karnından 10 kiloluk kitle çıkarıldı





'BÖYLE BİR KİTLE TAŞIDIĞIMI HİÇ FARKETMEDİM'

Sağlığına kavuşan ve serviste çocuklarıyla bir araya gelen Ayşe Arabacı, "Mideme rahatsızlık verene kadar vücudumda bir kitle olduğunu fark etmedim. Bu derece büyük bir kitleyi taşıdığımı asla düşünmüyordum. Şişkinlik ve ağrı şikayetim artınca hastaneye başvurdum. Şu an gayet iyiyim ve ağrılarım tamamen geçti. Taburcu olacağım günü bekliyorum. Tüm ameliyat ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Tümörün adeta bir bebek büyüklüğünde olduğunu belirten Doç. Dr. Sarıtaş, operasyonla ilgili bilgi verdi. Bu tarz tümörlerin erken teşhisinin zorluğundan bahseden Sarıtaş, "Hastada karın arka duvarı dediğimiz yağlı dokudan köken alan bir tümör tespit ettik. Bu tarz kitleler çok fazla bulgu vermez. Bulgu verdiğinde ise büyük boyutlara ulaşmış olur. Ameliyat sonrası ölçümlerimizde ortalama 10 kilo ağırlığında, 40 santimetreye yakın dev bir kitleyle karşılaştık" diye konuştu.