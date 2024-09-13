Şişli Belediyesi'den "sahte görevlendirme" açıklaması

Şişli Belediyesince, bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan "Şişli Belediyesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı skandalı" başlıklı paylaşım ve haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı. Belediyenin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan personel ile ilgili söz konusu olayın 29 Ağustos'ta tespit edildiği belirtilen açıklamada, idari tahkikatın ivedilikle başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Belediyemizce İş Kanunu'na göre titizlikle ve hassasiyetle yürütülen tahkikatın ardından bahse konu olayda sorumluluğu bulunan personelin iş akdi feshedilmiştir. Ayrıca şahıs hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Şişli Belediyesinde görevli 2 kişi hakkında, belediye tarafından hakim ve savcılar için tahsis edilen araca sahte belgelerle görevlendirme yaptıklarının tespit edilmesi üzerine "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatmıştı.