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Giriş Tarihi: 12.4.2023 17:32 Son Güncelleme: 12.4.2023 17:33

Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kızılay'a kan bağışladı

Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümünde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kızılay'a kan bağışında bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, polis teşkilatının her zaman Türk milletinin yanında olduğunu belirterek kan vererek bunu bir kez daha göstermek istediklerini söyledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kızılay’a kan bağışladı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Emniyet Müdürü Özay Kayhan öncülüğünde Kızılay'ın Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde oluşturduğu kan verme aracına giderek bağışta bulundu. Özay Kayhan, polis teşkilatının her daim Türk milletinin yanında olduğunu ve kan vererek bunu bir kez daha göstermek istediklerini söyledi.

"KANIMIZLA CANIMIZLA MİLLETİMİZİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, "10 Nisan, teşkilatımızın kuruluşunun 178'inci yıl dönümü. Her sene teşkilatımızın kuruluşunu coşkuyla kutluyorduk, bu sene herkesin malumu ülkemizde büyük bir deprem oldu, sel felaketleri oldu. Bu sene eskisi kadar coşkulu bir kutlama yapamadık. Biz de neler yapabileceğimizi düşündüğümüzde Kızılay'ımıza kan bağışı yaparak 10 Nisan'da bir etkinlik yapmak istedik. Arkadaşlarımız da buna gönüllü oldu, bugün buradayız ve kan vereceğiz. Her zaman milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz. Kan vermek de milletimizin yanında olmak, onlara destek olmanın bir parçası olacağı için bugün de her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istedik" dedi.

NECİP COŞKUN, "KIZILAY'A DESTEK OLAN TÜM EMNİYET MENSUPLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Şişli Kızılay Şube Başkanı Necip Coşkun ise, "Özay Müdürümüzün, diğer emniyet mensuplarının polis haftasını kutluyoruz. Onu ziyaretimizde kendileri bu kan bağışından bahsettiler ve biz ziyadesiyle mutlu olduk. Türk halkının ferasetine inanıyoruz. Kan, üretilebilen bir ürün değildir. Kan, ancak insandan alınarak insana ulaştırılabilen bir ürün. Bu noktada da herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Tüm emniyet mensubu arkadaşlarımıza Özay Müdürüm nezdinde teşekkür ediyorum" diye konuştu.


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Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kızılay'a kan bağışladı
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