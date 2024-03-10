Şişli, otoparklarla rahatlayacak

AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, gerçekleştireceği projelerin detaylarını Şişli'de özel bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. İlçenin otopark sorununa dikkat çeken Yüksel, "En fazla bütçeyi otopark yapımına ayıracağız. 5 yılda Şişli en fazla zemin altı otoparkına sahip ilçemiz olacak" ifadesini kullandı. Yüksel'in açıkladığı projelerden bazıları ise şöyle: Spor kompleksleri ve stadyum. Müzik ve sanat atölyesi. Teşvikiye tematik millet bahçesi. 100 odalı öğretmenevi. 11 bin metrekarelik yeşil alan. Amfi kütüphane ve kitap kafe. 25 mahalleye 25 kreş. Çocuklar için oyun sokakları.