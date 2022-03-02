Şişli sapığı yakalandı! Çocuklara uzaktan cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı

Fulya Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkının bulunduğu bahçesinde oyun oynayan çocuklara bakarak uzaktan cinsel tacizde bulunan bir şahıs çocukların durumu ailelerine söylemesi ile polise intikal etti.
Hemen harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için Şişlide olay yerinden başlayıp Kartal'a kadar uzanan 94 iş yerine ait güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi KGYS görüntülerini inceledi.
Şüpheli kişinin gittiği bütün güzergahları izleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlının adresini ve kimliğini belirledi.