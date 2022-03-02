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Giriş Tarihi: 2.3.2022 13:07

Şişli sapığı yakalandı! Çocuklara uzaktan cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli sapığı yakalandı! Çocuklara uzaktan cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı

Şişli’de, bir apartmanın bahçesinde oyun oynayan çocuklara bakarak uzaktan cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen özel güvenlik sertifikalı V.A. 94 güvenlik kamerasının takibi sonucu Kartal'daki evinde yakalandı.

Fulya Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkının bulunduğu bahçesinde oyun oynayan çocuklara bakarak uzaktan cinsel tacizde bulunan bir şahıs çocukların durumu ailelerine söylemesi ile polise intikal etti.

Hemen harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için Şişlide olay yerinden başlayıp Kartal'a kadar uzanan 94 iş yerine ait güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi KGYS görüntülerini inceledi.

Şüpheli kişinin gittiği bütün güzergahları izleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlının adresini ve kimliğini belirledi.

Polis ekipleri, evine kadar izledikleri özel güvenlik sertifikası da olan V.A. isimli şüpheliyi Kartal'daki evinde gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Şişli sapığı yakalandı! Çocuklara uzaktan cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı
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