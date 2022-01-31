Şişli’de 12’nci kattan aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı

Olayın gerçekleştiği katta esnaflık yapan Bener'in eşi Hacer Bener ise," Genç arkadaşla beyefendi kaos yaşamışlar. Kendisi buradan aşağıya düşmüş ama bir tokatla aşağıya düşülecek bir yer değil bura. Atılmış gibi duruyor. Zaten mesafe de kısa bir mesafe. Olay çok konuşuldu, hala daha konuşuluyor. Hepsine çok geçmiş olsun" diye konuştu.