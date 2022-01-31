Şişli’de 12’nci kattan aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı

Geçtiğimiz yıl Şişli'de bir ticaret merkezinde sanık Çağdaş Boyalı, tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan aşağı atmış ve Demirci 11'inci kata düşmüştü.
Olaya ilişkin 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya aya kadar hapsi talep edilen Boyalı'nın İstanbul 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava, görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti ve heyet olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti. Dava kapsamında i kararlaştırılan olay yeri keşfi Şişli'de bulunan ticaret merkezinde yapıldı.
Olay yeri inceleme uzmanı Sinan Yakut eşliğinde olay yeri keşfinde bulunan adli ekip dava sürecine katkı sağlamak ve delil yeterliliğini kontrol amacıyla bugün Şişli'de bulunan ticaret merkezine gelerek incelemelerde bulundu. İnceleme kapsamında olayın gerçekleşme aşamalarının yaşandığı mekanlar tek tek ölçüldü.
Olayın gerçekleştiği katta esnaflık yapan Yasin Bener dinlendi. Bener olay günü ile ilgili, "Duyduğumuz kadarıyla bir vatandaşla genç bir arkadaşımız tartışma esnasında, yaşlı olan vatandaşımızın genç olana tokat atması suretiyle aralarında arbede yaşanıyor. Olay bizim bir üst katımızda meydana geldi. Arbedeyi duyduktan sonra 12'nci kattan bizim kata düştü. Üzücü bir olaydı" dedi.
Olayın gerçekleştiği katta esnaflık yapan Bener'in eşi Hacer Bener ise," Genç arkadaşla beyefendi kaos yaşamışlar. Kendisi buradan aşağıya düşmüş ama bir tokatla aşağıya düşülecek bir yer değil bura. Atılmış gibi duruyor. Zaten mesafe de kısa bir mesafe. Olay çok konuşuldu, hala daha konuşuluyor. Hepsine çok geçmiş olsun" diye konuştu.