Şişli’de 200 bin liralık motosiklet saniyeler içinde çalındı

Olay, Fulya Emiroğlu Sokak üzerinde Perşembe günü saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde bir motosikletle sokağa giren kasklı iki hırsız, etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaştı. Bir kişi etrafı gözetlerken diğeri motosikletin kilidini kırdı. Motosikleti çalan hırsız olay yerinden uzaklaştı. Sabah motosikletinin yerinde olmadığını gören Kerem Çelebi polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Çelebi, bir ay önce aldığı 200 bin liralık motosikletinin bulunmasını beklediğini kaydetti.