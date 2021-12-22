Şişli’de 5 katlı binada yangın! 1 kişi kaçarken yaralandı

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sokakta paniğe neden oldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği mahsur kalan kadın ve merdivenden düşen bir kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.