Şişli’de 5 katlı binada yangın! 1 kişi kaçarken yaralandı

Yangın, saat 22:40'ta Şişli
Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın Bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında bulunan elektrik saatinde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında mahsur kalan bir kadını bulunduğu daireden itfaiye ekipleri kısa sürede çıkardı. Bir kişi ise yangından kaçarken merdivenlerden düşerek yaralandı.