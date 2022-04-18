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Giriş Tarihi: 18.4.2022 11:33 Son Güncelleme: 18.4.2022 11:35

Şişli’de apartman kapısını çaldılar

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Şişli’de apartman kapısını çaldılar

İstanbul Şişli’de “pes” dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir hırsız, pansiyon olarak kullanılan bir apartmanın kapısını çaldı. Çalıntı kapının ağırlığını azaltmak için camını çıkaran hırsız, kapıyla birlikte kayıplara karıştı. Kapısı çalışanan apartman sakinleri tam 15 gündür binaya kapı olmadan girip çıkıyor.

Olay Nakiye Elgün Sokak'ta 3 Nisan gecesi meydana geldi. Karanlığı fırsat bilen bir hırsız, pansiyon olarak kullanılan bir apartmanı radarına aldı. Giriş çıkışlarda çevreyi kolaçan ettikten sonra apartmana giren hırsız, dış kapıyı saniyeler içerisinde sökmeyi başardı.

Daha sonra çalıntı kapının ağırlığını düşürmek için camını çıkarıp apartmana bırakan hırsız, kapıyla birlikte kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden dışarıya çıkan apartman sakinleri ise karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"YARIN ÖBÜR GÜN EVLERİMİZİN KAPILARINI DA ÇALARLAR"

Kapısı çalınan binanın bitişiğinde iş yeri olan Mustafa Dönmez, "Vallahi bizim de yeni haberimiz oldu. Kapıyı nasıl da çalmışlar. Demek ki hiçbir güvencemiz yok. Yarın öbür gün evlerimizin kapılarını da çalarlar. Geçmiş olsun diyelim ama bu önemli bir şey" diye konuştu.

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Şişli’de apartman kapısını çaldılar
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