Şişli’de apartman kapısını çaldılar

Olay Nakiye Elgün Sokak'ta 3 Nisan gecesi meydana geldi. Karanlığı fırsat bilen bir hırsız, pansiyon olarak kullanılan bir apartmanı radarına aldı. Giriş çıkışlarda çevreyi kolaçan ettikten sonra apartmana giren hırsız, dış kapıyı saniyeler içerisinde sökmeyi başardı.
Daha sonra çalıntı kapının ağırlığını düşürmek için camını çıkarıp apartmana bırakan hırsız, kapıyla birlikte kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden dışarıya çıkan apartman sakinleri ise karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
"YARIN ÖBÜR GÜN EVLERİMİZİN KAPILARINI DA ÇALARLAR"
Kapısı çalınan binanın bitişiğinde iş yeri olan Mustafa Dönmez, "Vallahi bizim de yeni haberimiz oldu. Kapıyı nasıl da çalmışlar. Demek ki hiçbir güvencemiz yok. Yarın öbür gün evlerimizin kapılarını da çalarlar. Geçmiş olsun diyelim ama bu önemli bir şey" diye konuştu.