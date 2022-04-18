Şişli’de apartman kapısını çaldılar

"YARIN ÖBÜR GÜN EVLERİMİZİN KAPILARINI DA ÇALARLAR"

Kapısı çalınan binanın bitişiğinde iş yeri olan Mustafa Dönmez, "Vallahi bizim de yeni haberimiz oldu. Kapıyı nasıl da çalmışlar. Demek ki hiçbir güvencemiz yok. Yarın öbür gün evlerimizin kapılarını da çalarlar. Geçmiş olsun diyelim ama bu önemli bir şey" diye konuştu.