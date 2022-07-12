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Giriş Tarihi: 12.7.2022 13:28 Son Güncelleme: 12.7.2022 13:41

Şişli'de aracın çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de aracın çarptığı scooterlı D.G. isimli kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli’de aracın çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti

Şişli Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde Kaza saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan H.A. isimli şahıs, elektrikli scooter kullanan D.G. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle D.G yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.G, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü H.A. ise gözaltına alındı. H.A.'nın, "taksirle öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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Şişli'de aracın çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti
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