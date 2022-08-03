Şişli’de asayiş denetim uygulaması

"POLİS BASIN KİMLİK KARTINI DERNEKTEN ALDIM YASAL OLMADIĞINI BİLMİYORDUM"

Kartın sahibi sürücü Mücahit Aksungur, "Aracımın önünde polis basın kimlik kartı var, doğrudur. Emekliler derneğine üyeliğimiz var. Dernekten aldığımız bir karttır. Herhangi bir art niyetimiz yok. Derneğe faydamız olsun diye gidip üye olduk. Bize o kartı verdiler. Herhangi bir unsur içerdiğini görmediğimiz için o kartı oraya koyduk. Yasal olmadığını bilmiyordum. Eğer bu yasal değilse biz de adli olarak hakkımızı arayacağız. Bana bunu verenden şikayetçi olacağım. Sonuçta X bir durum varsa bunu bana neden verdiler. Vatan Caddesinde yerleri var, kesinlikle şikayetçi olacağım. Ben polisimin yanındayım'' şeklinde kendini savundu.