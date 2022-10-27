Şişli’de, bankadaki 2.5 milyon liralık hırsızlık 1.5 saat sonra fark edildi

Yüzünün güvenlik kameralarınca tespit edilmemesi için şapka taktığı öğrenilen şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı aldı. Şüpheli, kucakladığı çuvalla banko bölümünden çıkarak, kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Hiçbir şey olmamış gibi, bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı.