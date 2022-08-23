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Giriş Tarihi: 23.8.2022 14:22

Şişli'de bekçilere saldıran 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul, Şişli, Kuştepe Mahallesinde gece geç saate kadar devam eden düğün ihbarına giden bekçiler ile düğün sahipleri arasında taşlı sopalı kavga çıkmıştı. Olayda bekçi Oltan Koca şehit olurken 8 bekçi 2’si polis memuru 10 kişide yaralanmıştı. Konuyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şişli’de bekçilere saldıran 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kuştepe'de geçtiğimiz hafta sonu gece geç saatlere kadar süren düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine bölgeye çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçiler düğünün sonlandırılması için uyarıda bulundu. Düğüne katılanlar ise bekçilere saldırdı. Taş ve biber gazı ile yapılan saldırı sırasında kalabalığı dağıtmak isteyen ekipler, biber gazı kullandı. Sırtına aldığı kalas darbesiyle yaralanan bekçi Oltan Koca, biber gazının da etkisi ile fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Oltan Koca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda 2 bekçi de hafif yaralandı. Bekçilere saldıran 8 kişi gözaltına alındı. Bekçi Oltan Koca'nın şehit olduğu haberini alan meslektaşları, hastaneye akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Koca'nın cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketinde toprağa verildi.

8 ŞÜPHELİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan şüphelileri tek tek tespit etti. İlk olarak ihbara giden bekçilere küfür edip saldıran Ali K., Okan K. Özkan K., Gürkan K. gözaltına alındı. Çalışmaların devamında ise Polat B., Onur B., Can B. ve Sezer B. olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Şişli’de şehit olan bekçi için tören

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Şişli'de bekçilere saldıran 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
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