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Giriş Tarihi: 1.11.2022 03:45

Şişli'de bir kişi silahla öldürüldü! Yanındaki kadın kaçırıldı

Şişli’de önü kesilerek durdurulan otomobildeki bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

AA
Şişli’de bir kişi silahla öldürüldü! Yanındaki kadın kaçırıldı

Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde bir otomobilin önü, kimliği belirsiz kişiler tarafından başka bir araçla kesildi.

Şüpheliler, araç içerisindeki M.T'yi silahla yaraladı, yanındaki kadını kaçırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları M.T'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

M.T, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Şişli'de bir kişi silahla öldürüldü! Yanındaki kadın kaçırıldı
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