Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 1.4.2022 18:26 Son Güncelleme: 1.4.2022 18:29

Şişli'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli’de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

Şişli'de, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan şüpheli, polis ekiplerini görünce oturduğu binanın üçüncü katından atlayıp kaçmaya çalıştı.

ÜÇÜNCÜ KATTAN ATLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis yaralı olarak ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan şüpheli olarak aranılan T.G. isimli şüphelinin Eskişehir Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu ve silahlı olabileceği yönünde bilgi edinilmesinin ardından çalışma başlattı.

Bir binanın üçüncü katında olduğu tespit edilen T.G, polisin adresi kontrol etmek istediği sırada aşağıya atladı. Düşme nedeniyle başından yaralanan ve ayağında kırıklar oluşan T.G, çevre tedbiri alan polis ekiplerince yakalandı. T.G'nin tedavisinin kaldırıldığı hastanede devam ettiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
SON DAKİKA | Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması! Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı?
Ekrem İmamoğlu’nun sahte raporunu yazan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e 30 bin TL tazminat cezası
Türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk videosu ortalığı karıştırmıştı! Skandal görüntülerin ardından Ece Binay harekete geçti!
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Rus topraklarını vurdu: Petrol rafinerisinde yangın
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş'a tecavüz suçlaması! Genç kız konser sonrası kabusu yaşadı! "Sonra belki evleniriz, ağlama, hadi git!"
Son dakika: İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Son dakika: Adnan Oktar’ın avukatı tutuklandı
Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü! Yakın takibe devam: Avının peşini bırakmıyor!
CHP’li ilçe başkanından tepki çeken paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA