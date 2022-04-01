Şişli’de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

ÜÇÜNCÜ KATTAN ATLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis yaralı olarak ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan şüpheli olarak aranılan T.G. isimli şüphelinin Eskişehir Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu ve silahlı olabileceği yönünde bilgi edinilmesinin ardından çalışma başlattı.

Bir binanın üçüncü katında olduğu tespit edilen T.G, polisin adresi kontrol etmek istediği sırada aşağıya atladı. Düşme nedeniyle başından yaralanan ve ayağında kırıklar oluşan T.G, çevre tedbiri alan polis ekiplerince yakalandı. T.G'nin tedavisinin kaldırıldığı hastanede devam ettiği belirtildi.