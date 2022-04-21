Şişli’de değnekçiye suçüstü: O anlar kamerada

POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ



Yaşar Murat K. 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. (Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) maddesi gereğince adli işlemleri yapılmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü...