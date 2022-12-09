Şişli’de Dilara Gül’ün öldüğü skuter kazasıyla ilgili keşif: Ben kasti olarak öldürdü diye bakıyorum

BEN KASTİ ÖLDÜRDÜ DİYE BAKIYORUM

Gül, "Buraya ilk defa geldim, gelemedim daha doğru. Yer olarak da çok masum bir yer değil yani. Vuran kişi ben görmedim, etmedim, bilmedim diyor da; burada o hızla gidilmesi, orada görmedim demesi, inandırıcı gelmiyor yeri gördükten sonra. Ben kasti olarak öldürdü diye bakıyorum. Taksirli ölüm değil yani bu. Taksirli ölüme sokuyorlar, trafik kazasında cezalar belli. Biz bunların hepsini hazırlıklıyız ama yani yeri gördükten sonra pek taksirli gibi gelmiyor bana. Bile isteye yapılmış bir şey gibi yani. Yani kuralları bilerek çiğniyor. İstemeden yapmış olabilir ama kuralları bilerek çiğniyor" dedi.

Dilar Gül'ün ailesinin avukatlığını yapan Vahit Kuzu ise "Olayın daha netliğe kavuşması açısından, mahkeme heyeti bilirkişi ile birlikte olay yerine geldi. En azından olay yerini görmüş oldu. Buradaki yerle alakalı bilirkişi ölçümlerini yaptı, buna göre bir rapor hazırlayacak. O rapora göre artık sonucuna bakacağız. Ona göre gerekli beyanlarda bulunacağız.

Bilirkişi olayla ilgili görüntüleri de izleyecek. Bilirkişi hem görüntüleri izleyecek hem de mevcut olay yeriyle birlikte değerlendirerek raporunu hazırlayacak" diye konuştu.