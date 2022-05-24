Şişli’de dur ihtarına uymayan şüpheli, araçla polise çarpıp kaçtı

Trafik polisinin yaralandığı kaza Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda uygulama yapan A.T. isimli trafik polisi, lüks bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç dur ihtarına uymadı ve polise çarparak oradan kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru A.T. acı içerisinde kıvranmaya başladı. Onu gören vatandaşlar durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi.

MESLEKTAŞLARI BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMADI

Arkadaşlarının yaralandığını duyan polisler, olay yerine gelerek A.T.'nin yanından bir an olsun ayrılmadı, elini tutarak ona moral verdi. Yaralı polis memuruna ilk müdahale olay yerine gelen ambulansın içinde yapıldı. A.T. daha sonra, tedavi edilmek üzere Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı trafik polisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİSE ÇARPAN ARAÇ OLAY YERİNE TEKRAR GELDİ

Olaya karışan aracın sahibinin, cadde üzerindeki bir otele geldiği ve aracı valeye teslim ettiği öğrenildi. Araç sahibi de yaşadığı olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. olay anında aracı kullanan kişi ile aracı tekrar olay yerine getirenin farklı kişiler olduğu ortaya çıktı. Otelin valesi olduğu öğrenilen şahıs, bir başka vale arkadaşının aracı kendisine teslim ettiğini ve buraya getirmesini istediğini söyledi. Aracı getiren şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.