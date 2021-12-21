Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de elektrik panosunda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü
Giriş Tarihi: 21.12.2021 23:49 Son Güncelleme: 22.12.2021 00:21

Şişli’de elektrik panosunda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Şişli’de elektrik panosunda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Şişli’de  5 katlı binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangın sebebiyle duman binaya doldu. Vatandaşlar panikle sokağa çıkarken mahsur kalan bazı vatandaşları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın 22.30 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada çıktı. Binadaki elektrik panosu bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkarken bazı vatandaşlar da oluşan dumanın binadaki dairelere dolması sonucu mahsur kaldı.

1 KİŞİ BAŞINDAN YARALANDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken dairelerde mahsur kalan bazı vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Öte yandan yangında dışarıya çıkmak isterken merdivenlerden düşen bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralının başına olay yerinde pansuman yapıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Şişli’de elektrik panosunda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü
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