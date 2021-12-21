Şişli’de elektrik panosunda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Yangın 22.30 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada çıktı. Binadaki elektrik panosu bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkarken bazı vatandaşlar da oluşan dumanın binadaki dairelere dolması sonucu mahsur kaldı.

1 KİŞİ BAŞINDAN YARALANDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken dairelerde mahsur kalan bazı vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Öte yandan yangında dışarıya çıkmak isterken merdivenlerden düşen bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralının başına olay yerinde pansuman yapıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.