Şişli’de emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksici: Biraz sonra yeniden çıkaracağım

"HAVA ÇOK SICAK EMNİYET KEMERİ TAKAMIYORUM"

Emniyet kemeri takmadığı ve telefonla konuştuğu için cezai işlem uygulanan taksi şoförü Mustafa Peker "Bas konuş uygulaması ile konuşuyorum. Ama bu telefon yerine geçiyor. Telefon ile konuşuyorum diye ceza yazdılar. Benim bas konuş ile merkeze haber vermem lazım. Başka türlü nasıl haber verebilirim? Şuan yüz tane taksi durdursunlar. Yüzünde de emniyet kemeri takılı değildir. Biraz sonra emniyet kemerini yeniden çıkaracağım. Çok sıcak. Takamıyorum" dedi.