Şişli’de gece kulübü önünde çifte saldırı: 4 yaralı





ÇİFTE SALDIRIDA 4 KİŞİ YARALANDI

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra saldırganlar bu kez otomobille kulübün önüne geldi. Hızlı şekilde geçen araçtaki saldırganlar kulüp önündekilere bir kez daha ateş açtı. Bu saldırıda da 2 kişi yaralandı. Yaşanan çifte saldırı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosikletli saldırgan kulüp önünden geçerken ateş açtığı oradaki insanların etrafa kaçıştığı bir kişinin de arkalarından ateş açtığı görülüyor. Otomobille geçen saldırganlarda aynı şekilde ateş açtığı kulüp önünde panik yaşandığı yaralılar ise yere yığıldığı kaydedildi.