Şişli’de gecekonduda yangın çıktı, içeridekiler kendilerini son anda dışarı attı

Yangın, saat 07.00'da Şişli İnönü Mahallesi Kuzukulağı Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre, içerisinde evsizlerin yaşadığı gecekondudan bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.