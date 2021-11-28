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Giriş Tarihi: 28.11.2021 11:33 Son Güncelleme: 28.11.2021 11:35

Şişli'de hareketli anlar: Kameralara yakalandılar!

DHA
Şişli’de hareketli anlar: Kameralara yakalandılar!

İstanbul Şişli'de hareketli anlar yaşandı. Yemek yiyen çiftin yanına yanaşan biri kadın iki kişi, sandalyeye asılı duran çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Olay, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafeteryanın önünde oturan çiftin yanına yanaşan biri kadın iki kişi, kadın müşterinin oturduğu sandalyede asılı duran çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kafede oturan kadının çantasını böyle çaldılar | Video

Görüntülerde masada oturan çiftin yanına gelen iki kişi sandalyedeki çantanın yanına yanaştı. Bir kişi kapıda perdeleme yaparken, kadın da sandalyedeki çantayı el çabukluğu ile alarak olay yerinden ayrıldı.

Çantasının çalındığını fark eden müşteri, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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Şişli'de hareketli anlar: Kameralara yakalandılar!
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