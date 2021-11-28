Şişli’de hareketli anlar: Kameralara yakalandılar!

Olay, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafeteryanın önünde oturan çiftin yanına yanaşan biri kadın iki kişi, kadın müşterinin oturduğu sandalyede asılı duran çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.