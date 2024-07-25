Şişli’de ’Huzurlu Sokaklar’ denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Akşam saat 22.00 sıralarında, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şişli zabıta ekiplerinde katıldığı 'Huzurlu Sokaklar' denetimi yapıldı. Kontroller sırasında, Teşvikiye Mahallesi Topağacı mevkindeki eğlence mekanları ve ara sokaklarda alkol tüketerek çevreye rahatsızlık veren kişiler denetlendi.

Ihlamur Yolu Sokağı üzerinde yapılan denetimler ise bir mekan işletmecisi basın mensuplarının görüntü almasına karşı çıkıp polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.