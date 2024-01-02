Şişli’de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı: 9 yaralı

Çarpma sonucu otobüsün şoförü ve araçta bulunan 8 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.