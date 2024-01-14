Şişli’de iki grup tornavidalarla bir birine girdi

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup satın aldıkları aracı götürmek için sokağa geldi. Burada aracın sahipleriyle karşılaşan grup, aracın rehinli olduğunu öğrendi. Bunun üzerine iki taraf arasında "araç benim" tartışması çıktı.Taraflar birbirleriyle anlaşamayınca tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Ortalığın bir anda karıştığı ve tornavidaların çekildiği kavga kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından tekmeli, yumruklu, tornavidalı kavgaya karışanlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.