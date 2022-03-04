Şişli’de İSPARK görevlisi, tartıştığı kamyonet sürücüsünü sopayla darp etti

Maçka Caddesi'nde İSPARK görevlisi ile kamyonet sürücüsü arasında parklanma nedeniyle tartışma çıktı.

İspark görevlisi ile kamyonet sürücüsü arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine İSPARK görevlisi, elindeki sopayla darp ettiği sürücüyü kamyonetten indirdi.

Kamyonet sürücüsünün dışarıya çıkması ile birlikte sopalı darp olayı bir süre devam etti. Karşılıklı devam eden kavganın sonunda çevredeki vatandaşlar ve başka İSPARK görevlileri olayı aralamak için müdahalede bulundu. Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan tartışma ve darp, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken İBB'nin kamyonet sürücüsüne sopayla saldırmasından dolayı İSPARK görevlisinin işine son verildiği açıklandı.