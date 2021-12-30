Şişli’de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı

Şişli'de bir otelde yabancı uyruklu kadın odasında ölü bulunmuştu. Edinilyen bilgilere göre otel görevlisi temizlik yapmak için otelin 5'inci katındaki odaya girdi. Görevli odaya girdiğinde, kol ve ayakları bağlanmış, yüzü bantlanmış halde duran bir kadın gördü. Otel çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek odel odasındaki elleri ve ayakları bağlı olan Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni'ye (31) le karşılaştı. 112 personelince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni'ye (31)yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde bir otel odasında ölü bulundu. Kadının son olarak bir erkekle buluştuğunu tespit eden polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.



Polis tarafından yapılan incelemede Tunus uyruklu Mariyam Aloui Ep Guitni'nin olayın yaşandığı gece, biriyle kahve içeceğini söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığı, daha sonra da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Mariyam Aloui Ep Guitni'nin bir arkadaşı ve temizlik görevlisi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, ikilinin kaldığı odaya giren başka kimsenin olmadığını tespit etti. Kadının, yabancı uyruklu şahsın odadan ayrılmasının ardından ölü bulunmuş olması, cinayeti bu kişinin işlemiş olabileceği yönündeki ihtimali artırdı. Ekipler, eşkali ve kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, 17 yaşındaki yabancı uyruklu katil zanlısını yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı, polis merkezine götürüldü.