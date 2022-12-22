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Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:38 Son Güncelleme: 22.12.2022 10:23

Şişli’de kağıt toplayıcıları ile mahalle sakinleri arasında kavga! Demir sopalar, kürekler… O anlar kamerada

İstanbul Şişli'de kağıt toplayıcıları ile kendilerine tepki gösteren mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Demir sopalar ve küreklerle birbirine giren tarafllar arasındaki kavga kameralara saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kaçan kağıt toplayıcılarını bulmak için çalışma başlattı.

DHA
Şişli’de kağıt toplayıcıları ile mahalle sakinleri arasında kavga! Demir sopalar, kürekler… O anlar kamerada

Şişli'deki olay, dün saat 17.45 sıralarında Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcıları, daha önce otel olarak kullanılan boş binanın önündeki hurdaları almak istedi.

MAHALLE SAKİNLERİ POLİSİN GELMESİNİ BEKLEDİ

Çevre sakinleri kağıt toplayıcılarına tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Kağıt toplayıcıları, yanlarında getirdikleri demir sopalar ve kürekle mahalle sakinlerine saldırdı. Mahalle sakinleri, bir apartmana girerek polisin gelmesini bekledi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kağıt toplayıcıları, daha sonra hurdaları da alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kaçan kağıt toplayıcılarını bulmak için çalışma başlattı.

Şişli'de kağıt toplayıcılarıyla mahallelinin sopalı kürekli kavgası kamerada | Video

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Şişli’de kağıt toplayıcıları ile mahalle sakinleri arasında kavga! Demir sopalar, kürekler… O anlar kamerada
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