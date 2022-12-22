Şişli’de kağıt toplayıcıları ile mahalle sakinleri arasında kavga! Demir sopalar, kürekler… O anlar kamerada

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kağıt toplayıcıları, daha sonra hurdaları da alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kaçan kağıt toplayıcılarını bulmak için çalışma başlattı.



Şişli'de kağıt toplayıcılarıyla mahallelinin sopalı kürekli kavgası kamerada | Video