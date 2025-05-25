İstanbul’da aile vahşeti: Tartıştığı anne ve babasını bıçaklayıp kaçtı!

Olay, Cumartesi Günü, 17.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Darülaceze Yolu Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin anne ve babasını bıçakladığı yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Daireye giren ekipler, Yosma S. ve Mustafa S.'yi yaralı halde buldu.

ANNENİN DURUMU AĞIR!

Yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Yosma S.'nin hayati tehlikesi bulunurken baba Mustafa S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen çiftin oğlu firari Mesut S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüpheli, yaklaşık 45 dakika sonra polis ekiplerince yakalandı. Mesut S., üzerinde kan lekeleri olduğu belirlenen ekmek bıçağını polise teslim etti. Gözaltına alınan Mesut S., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.