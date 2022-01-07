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Giriş Tarihi: 7.1.2022 15:36 Son Güncelleme: 7.1.2022 15:36

Şişli'de korku dolu anlar: İtfaiye erleri kurtardı!

DHA
Şişli’de korku dolu anlar: İtfaiye erleri kurtardı!

İstanbul Şişli'de korku dolu anlar yaşandı... İş yeri olarak kullanılan bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanlar tüm binayı sarınca 3'üncü katta mahsur kalan 2 kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...

Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. Matbaacı Osmanbey Sokak'ta bulunan 4 kat bir binanın bodrum katında yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Alevler bir anda büyüyünce işçiler ve binadakiler kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yoğun duman nedeniyle 3'üncü katta mahsur kalıp aşağı inemeyen 2 kadın cama çıkarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da kadınları kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan 2 kadın itfaiye aracının merdiveni ile kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan hafif etkilenen kadınlardan biri olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alınarak kontrollerden geçirildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olay sonrası soruşturma başlatıldı. Kadınların kurtarılma anı cep telefonu ile görüntülendi.

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Şişli'de korku dolu anlar: İtfaiye erleri kurtardı!
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