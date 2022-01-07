Şişli’de korku dolu anlar: İtfaiye erleri kurtardı!

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da kadınları kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan 2 kadın itfaiye aracının merdiveni ile kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan hafif etkilenen kadınlardan biri olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alınarak kontrollerden geçirildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olay sonrası soruşturma başlatıldı. Kadınların kurtarılma anı cep telefonu ile görüntülendi.