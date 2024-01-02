Şişli’de korkunç kaza! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı: Yaralılar var

9 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle İETT şoförü ve 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı yolculara ilk yardımı olay yerinde yaptı.