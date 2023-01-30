Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de korkutan yangın: 2 gecekondu alevlere teslim oldu
Giriş Tarihi: 30.1.2023 18:31 Son Güncelleme: 30.1.2023 18:38

Şişli'de korkutan yangın: 2 gecekondu alevlere teslim oldu

Şişli'de tek katlı gecekonduda çıkan yangın, yandaki binayı da sardı. Yangın sonucu iki gecekondu kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İHA
Şişli’de korkutan yangın: 2 gecekondu alevlere teslim oldu

Yangın, saat 17.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın esnasında evde bulunan kişiler çevredeki vatandaşlar tarafından yangın büyümeden evden çıkarıldı.

Şişli'de iki gecekondu alev alev yandı | Video

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında, gecekondu alev alev yandı.

MAHALLELİ PANİK YAŞADI

Mahalle sakinleri o anları korku dolu gözlerle izledi. Polis ekipleri tarafından yanan gecekondu ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekle birlikte yetkililerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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Şişli'de korkutan yangın: 2 gecekondu alevlere teslim oldu
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