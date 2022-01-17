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Giriş Tarihi: 17.1.2022 18:59 Son Güncelleme: 17.1.2022 19:42

Şişli'de korkutan yangın

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli’de korkutan yangın

Şişli’de, 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayan bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak'ta 07.15 sıralarında 3 katlı metruk binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşadığı öğrenilen bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü. Sahipleri tarafından terk edildikten sonra yıllardır boş olduğu yangını eve giren iki madde bağımlısının çıkardığı iddia edildi.

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Şişli'de korkutan yangın
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