Şişli’de korkutan yangın: Mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

Fiziksel engelli bir apartman sakini ise itfaiye ekiplerine çevredekilerin de yardım etmesiyle çıkartıldı. Binanın 4'ncü katında bir anne ve çocuğu tahliye edilmeyi balkonda bekledi. Önce merdivenle tahliye edilmek istenen anne ve çocuğu, daha sonra apartmanın giriş kapısından çıkarıldı. Yangında alevlerden etkilenerek vücudunda yanıklar oluşan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.