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Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:57 Son Güncelleme: 28.10.2021 13:06

Şişli'de silahlı döner bıçaklı kavga

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli’de silahlı döner bıçaklı kavga

Şişli'de taraflar arasında yaşanan kavgada silah ve döner bıçakları kullanıldı. Silah ve döner bıçağının kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. Çıkan kavgada M.M.K'yi yaraladıktan sonra kaçan V.Ş ve H.Ş,  isimli şahıslar polis ekiplerin çalışmasıyla kıskıvrak yakalandılar.

Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi'nde M.M.K ile V.Ş ve H.Ş arasında küfür edildiği iddiasıyla çıkan tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kavgada ilk önce silahla vurulan, ardından da döner bıçağı saldırılan M.M.K, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçtıkları belirlenen şüpheliler H.Ş ile V.Ş'yi, kavgada kullanıldığı düşünülen silah ve bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Şişli'de silahlı döner bıçaklı kavga
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