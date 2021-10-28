Şişli’de silahlı döner bıçaklı kavga

Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi'nde M.M.K ile V.Ş ve H.Ş arasında küfür edildiği iddiasıyla çıkan tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kavgada ilk önce silahla vurulan, ardından da döner bıçağı saldırılan M.M.K, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçtıkları belirlenen şüpheliler H.Ş ile V.Ş'yi, kavgada kullanıldığı düşünülen silah ve bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.