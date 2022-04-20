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Giriş Tarihi: 20.4.2022 16:30

Şişli'de kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli’de kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

İstanbul’da yakın mesafe almama ve müşterilere yönelik olumsuz davranışlarından dolayı dikkatleri üzerine çeken ticari taksilere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Şişli'de yapılan denetimlerde kemer takmayan, seyir halinde telefonla konuşan taksi şoförlerine ceza kesildi.

İstanbul Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli'de taksilere yönelik geniş çaplı denetim başlattı. İstanbul'un bir çok noktasında olduğu gibi Şişli Cevahir AVM önündeki noktada da teksicilere sıkı denetim uygulandı.

Taksim İstikametinden Mecidiyeköy istikametine seyir halinde olan taksiler sivil trafik ekiplerinin tespitlerinden sonra denetim noktasına yaklaştıklarında tek tek durduruldu.

Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri, sürücülerin ehliyeti tek tek incelendi.

Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 2 kişiye 196'şar TL, seyir halinde telefonda konuşan 1 kişiye ise 427 TL para cezası kesildi.

Belgeleri eksik olan taksiler ise çekici ile parka çekildiler.

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Şişli'de kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı
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