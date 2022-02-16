Şişli’de mağazada teşhircilik yapan şahıs yakalandı





MAĞAZADA GENÇ KIZA TEŞHİRCİLİK YAPMIŞTI



Olayın ardından Kübra S., bir başka reyonda çalışan arkadaşına telefondan mesaj atarak arkasındaki şahsın hareketlerini takip etmesini istemiş ve bunu gören şahıs mağazadan çıkarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından mağazanın güvenlik kamerasını inceleyen Kübra S., eline aldığı giysileri siper eden şüphelinin kendisini takip ederek teşhircilik yaptığını görmüştü ve emniyete giderek şikayetçi olmuştu.