Şişli’de mahalleli hırsızları süpürgeyle kovaladı

"HIRSIZA KİLİT DAYANDIRAMAZ OLDUK"

Hırsızlık olayının haber verilmesi üzerine iş yerine gelen Enver Sefa Özbay, kamera görüntülerini inceledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yeri sahibi Enver Sefa Özbay, "Sabah, bina görevlisi beni arayıp hırsızlık olduğunu söyledi. İşletmeye geldiğimizde, kepenklerin açık olduğunu ve malzemelerimizin olmadığını fark ettik. Güvenlik kamerası kayıtlarını izledik. Arkadaşlar 4 kişi geliyor. Ellerinde levye, yüzlerinde maske. Ellerinde eldiven var, parmak izi bırakmamak için sanırım. Kendilerini kamufle etmişler. Yaklaşık 50 bin lira civarında zararımız var. Bununla ilgili yetkililerin bir çalışma yürütmesini bekliyoruz. Yine bir alt sokağımızdaki bir esnafın da yaklaşık 10 adet dizüstü bilgisayarını çalmışlar. Devletimiz artık bu işe dur desin. O arkadaşımın da yaklaşık 50-60 bin lira zararı var. Biz, hırsıza kilit dayandıramaz olduk. Hem malımızı çaldılar hem de kapımıza, kepenklerimize zarar verdiler. Mallarımızdan ziyade bir de kepenk masrafımız oldu. Komşumuz fark etmese, hırsızlık devam edecek. O arkadaş iniyor. Zararımızı en az indirgiyor diyebiliriz. İçeride, fiyatı çok daha yüksek ürünler vardı. Sopayla inip hırsızları kovaladığı için kendisine teşekkür ediyorum. Kamera kayıtlarında da hırsızlara sopayla vurduğu belli oluyor" diye konuştu.